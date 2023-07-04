الرئيس الجزائرى يجرى حركة تغييرات موسعة فى السلك الدبلوماسى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان، أن هذه الحركة شملت تعيين 18 سفيرًا و3 قناصلة عامين وقنصلين اثنين.
وبحسب البيان، تندرج هذه التعيينات فى إطار مواكبة الجهاز الدبلوماسى للتغييرات الشاملة والجذرية التى تعيشها الجزائر فى الفترة الراهنة وجعل هذا الجهاز يتماشى مع المتطلبات القائمة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الجزائرية، وكذلك مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.
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