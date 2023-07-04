مقتل قائد فرقة بـ القوات الخاصة الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتب علاء الدينوف على موقع "تيلجرام" وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الإثنين، "شكرا للوالدين اللذين ربيا مثل هذا البطل. يفجينى بيسارينكو. رحمك الله. رجل كبير بقلب كبير".
كان القائم بأعمال حاكم منطقة زابوريجيا يفجينى باليتسكى، أعلن فى وقت سابق أن القوات الأوكرانية فقدت، وفق تقديرات تمهيدية، أكثر من 20 ألف عسكرى فى اتجاه زابوريجيا منذ بداية هجومها المضاد.
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