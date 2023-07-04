قرار من الرئيس السنغالى بشأن انتخابات 2024

جدة - نرمين السيد - وبهذا الإعلان، ينهى رئيس السنغال التكهنات والشائعات المتعلقة بنية البقاء فى السلطة ويؤكد التزامه بمبدأ الحكم الديمقراطى وانتقال السلطة.
وقال الرئيس ماكى سال ـ فى خطاب ألقاه وبثه التلفزيون الرسمى، وفقا لقناة "فرانس- 24" الفضائية ، إنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة فى عام 2024 منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى للفوز بولاية ثالثة.
وشهدت السنغال، التى تعد أكثر الدول استقرارا فى غرب أفريقيا، اشتباكات فى الآونة الأخيرة بين أنصار المعارض عثمان سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته ثم عودته من جنوب البلاد إلى العاصمة داكار.
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