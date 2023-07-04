رئيسة وزراء فرنسا: توافق بين الأحزاب على أولوية عودة النظام الجمهورى

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة وزراء فرنسا -فى تصريحات عقب الاجتماع- "هناك تقارب بين المجموعات السياسية للتأكيد على أولوية عودة النظام الجمهورى، الأمر الذى يدفعنا إلى الإبقاء على التعزيزات الأمنية لليلة القادمة".

وأضافت أنه كان هناك تقارب وتوافق كبير للغاية لتكريم رجال الشرطة والدرك ورجال الإطفاء وضباط الشرطة المحلية الذين يواجهون كثير من أعمال العنف، فضلا عن اتفاق فى الرأى لتقديم الدعم أيضا لرؤساء البلديات المنتخبين، كما تم خلال الاجتماع بحث سياسة المدن والبلديات، ودور المدرسة والسلطة الأبوية، موضحة استكمال مناقشة هذه الموضوعات فى لقاءات أخرى.