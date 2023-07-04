القيادة الفلسطينية تقرر وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذى عقدته القيادة الفلسطينية، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لبحث العدوان الإسرائيلى المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقررت القيادة، وفقا للبيان الذى تلاه الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، دعوة الأمناء العامين لاجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلى والتصدى له.

وأكدت القيادة حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن نفسه، وأن مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هى حماية الشعب الفلسطينى، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته فى هذا المجال، مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولى.

وقال أبو ردينة إنه فى ظل عدم الالتزام الإسرائيلى بالتفاهمات الأخيرة، تعلن القيادة أن هذه التفاهمات لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة.

كما قررت القيادة التوجه الفورى لمجلس الأمن الدولى، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل فى البت فى القضايا المحالة إليها.