الرئيس الفرنسى يجرى زيارة مفاجئة إلى ثكنة تابعة للشرطة فى باريس

جدة - نرمين السيد - وتُعتبر هذه الثكنة قاعدة خاصة تابعة لوحدة مكافحة الجريمة المعروفة باسم "BAC".

وتأتى هذه الزيارة ليؤكد الرئيس ماكرون حرصه على تواجده بجانب قوات الأمن لشكرهم على جهودهم التى بذلوها خلال الايام الماضية، وحرصه على تقديم الدعم لهم، حسبما أكدت الرئاسة الفرنسية.

وفى وقت سابق، وصل وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى مركز شرطة "تورسى" فى "سين إى مارن" فى "إيل دو فرانس" "شمال وسط فرنسا"، ليتفقد آثار أعمال الشغب التى طالت مركز الشرطة فى الأيام الماضية.

وتأتى هذه الزيارة التفقدية فى ليلة تسود فيها حالة من الهدوء بعد أعمال العنف والشغب التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية إثر مقتل الشاب "نائل" البالغ من العمر 17 عاما، يوم الثلاثاء الماضى، برصاص ضابط شرطة عند نقطة تفتيش مرورية فى "نانتير" غربى باريس.

وقد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، القبض على 157 شخصا خلال الليلة الماضية.

وتجنبا لأعمال عنف أو شغب هذه الليلة، قررت الداخلية الإبقاء على تواجد قوات الأمن فى كل أنحاء البلاد ونشر 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك، كما تم نشر تعزيزات أمنية كبيرة فى المدن الرئيسية الكبرى مثل "مارسيليا" والمدن الأخرى التى تضررت وشهدت أعمال شغب بالغة.