مجلس الأمن يصوت على اتفاق بشأن النازحين السوريين.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - يعتزم مجلس الأمن الدولى، عقد جلسة يوم الجمعة المقبل، الموافق للسابع من يوليو، للتصويت على تمديد آلية المساعدات العابرة للحدود فى سوريا، وذلك قبل انتهاء صلاحية الآلية فى العاشر من الشهر الجارى.





وبموجب تلك الآلية يتم إيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأراضى السورية عبر معبر "باب الهوى"، الحدودى فى شمال سوريا.

ويقول المراقبون إنه من الأهمية بمكان استمرار العمل بإتفاق المساعدات العابرة للحدود فى سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة 12 شهرا جديدة، وعلى هذا النحو يتوقع المراقبون أن يتم تمرير قرار تمديد العمل بتلك الآلية فى جلسة الجمعة المقبلة بمجلس الأمن لمدة عام مقبل.

وبحسب الخبراء.. لا يعد تمديد اتفاق "باب الهوى" وحده كافيا لتحسين حال العيش لملايين المشردين والنازحين فى الداخل السورى حيث لا تزال الفجوة كبيرة بين التمويل المطلوب لذلك الجهد الإغاثى، وبين التمويل المتحقق فعليا، فوفقا لتقارير مكتب الشئون الإنسانية الأممى لم تدبر آلية الأمم المتحدة سوى نسبة 12 فى المائة فقط من احتياجات التمويل الكلية المطلوبة لإغاثة السوريين والبالغ إجماليها 5.4 مليار دولار أمريكى.

وتفسر تلك الفجوة التمويلية سبب الإعلان الصادر عن برنامج الغذاء العالمى فى منتصف يونيو الماضى "أنه لن يستطيع تلبية نسبة لا تقل عن 40 فى المائة من احتياجات الدعم الانسانى الغذائى لسوريا خلال يوليو 2023 نتيجة عجز تمويلى قيمته 200 مليون دولار أمريكى.

وتلبى المساعدات الأممية العابرة للحدود فى سوريا احتياجات البقاء على قيد الحياة لنحو 4.1 مليون مقيم على الأراضى السورية يشكل الاطفال والنساء نسبة 80 فى المائة منهم، كما تشير التقارير الصادرة عن مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية والإغاثة أن الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2023 نفذت الأمم المتحدة 495 عملية إغاثة انسانية وامداد بالطعام فى 14 محافظة سورية تحملت الدول المانحة كلفتها المقدرة بنحو 460 مليون دولار أمريكى.

وبالتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى.. نظم الاتحاد الاوروبى مؤتمره السابع حول " دعم مستقبل روسيا والاقليم " وذلك خلال يومى 14 و15 من شهر يونيو الماضى بمقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسيل وانتهى المؤتمر بحزمة "تعهدات" تمويلية قيمتها 5.6 مليار يورو منها 4.6 مليار يورور تقدم خلال العام 2023 / 2024 ومليار يورو تقدم بدءا من العام 2024 / 2025 وما يتلوه من أعوام لتدبير الإغاثة الاعاشية اللازمة وتحسين الوضع الإنسانى لملايين السوريين سواء فى سوريا أو فى دول جوارها التى تأوى ملايين اللاجئين السوريين.

وكانت الأمم المتحدة قد عقدت يوم الخميس الماضى جلسة خاصة حول الوضع الانسانى فى سوريا، أكد فيها المسئولون الأمميون من واقع تقاريرهم الميدانية أن سوريا تشهد أسوأ أزمة إنسانية بعد مرور 12 عامًا على اندلاع العنف الأهلى فى بعض مناطقها، واستتبع ذلك من تشرد ونزوح 6.8 مليون سورى عن مناطق سكانهم وانتقال ما لا يقل عن 90 فى المائة من السوريين لما دون خط الفقر نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء وتوابع الهزات الأرضية التى ضربت مناطق البلاد الشماليه فى فبراير الماضى.

ويشير تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر فى الثامن عشر من الشهر الماضى إلى أن وباء الكوليرا بدأ فى التفشى على نطاق واسع بين السوريين، وبلغ عدد الإصابات بالكوليرا 132 الفا و782 حالة إصابة نتج عنها 104 حالات وفاة وذلك عن الفترة ما بين 25 اغسطس 2022 وحتى 20 مايو 2023.

وفضلا عن بوائق الجوع والمرض لا يزال مصير نحو 100 الف انسان مجهولا فى أتون الصراع الأهلى المحتدم منذ 12 عاما، وفى هذا الصدد شكلت لهم الأمم المتحدة – الخميس الماضى– أول هيئة مستقلة فى تاريخ الأمم المتحدة لتحرى المختفين والمفقودين فى سوريا مع تأكيد المطالبة بضرورة الوصول إلى وقف شامل وفورى لإطلاق النار بين الفصائل المتحاربة على الأرض السورية اعمالا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254.