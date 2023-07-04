الخارجية الروسية: أوكرانيا تقوم بأعمال إرهابية ضدنا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الخارجية الروسية إلى أن أوكرانيا حاولت ضرب بنى تحتية مدنية بما فيها مطار قرب موسكو.
وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا حاولت استهداف بنية تحتية مدنية تشمل مطارا، مضيفة أن هذا يرقى إلى درجة "عمل إرهابى".
وكتبت زاخاروفا فى منشور عبر تطبيق تيليجرام، إن "محاولة النظام فى كييف مهاجمة منطقة بها بنية تحتية مدنية تشمل مطارا، يستقبل بالتبعية أيضا رحلات خارجية، هو عمل إرهابى آخر".
وبحسب الوكالة، هاجمت عدة طائرات مسيرة موسكو ومحيطها، مما أدى لتعطيل حركة الطيران مؤقتا فى مطار فنوكوفو يوم الثلاثاء. وقال رئيس بلدية موسكو إن روسيا تصدت للهجوم.
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