القوات الروسية تحبط نشاط مجموعة استطلاع أوكرانية فى اتجاه زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقال تشيخوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، :"فى اتجاه زابوريجيا تم إحباط نشاط مجموعة استطلاع أوكرانية فى منطقة قرية مارفوبول، كما تم إفشال محاولة العدو لإجراء استطلاع أثناء المعركة فى منطقة قرية رابوتينو".

وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت الدبابات والمركبات المدرعة ومدافع الهاوتزر، مشيرا إلى أن مسيرة هجومية روسية دمرت مركبة إصلاح ومدرعة أوكرانية فى منطقة قرية بياتيخاتكى.

وأردف: "فى اتجاه جنوب دونيتسك صدت الوحدات الأمامية لمجموعة قوات "شرق" هجومين للعدو.. وتراجع العدو بعد أن تكبد خسائر بين الجنود"، مؤكدا تدمير اثنين من مدافع الهاوتزر وشاحنة صغيرة.

وتابع أن طائرات المجموعة قضت على مجموعة من الجنود الأوكرانيين فى منطقة قرية ماكاروفكا ومركبتين مدرعتين وشاحنة صغيرة فى منطقة قرية أوروجيينويه وكذلك مدفع هاون وطاقمه وعددا من الجنود فى منطقة قرية زولوتايا نيفا، فيما قامت أنظمة الدفاع الجوى بإسقاط مسيرتين من طراز "فالكيريا" ومسيرة واحدة من طراز "فوريا".

وأشار إلى أن كتيبة المدفعية ذاتية الدفع التابعة لفوج الدبابات التابع لمجموعة قوات "شرق" صدت هجوما شنته أوكرانيا.

وأكمل :"بهدف منع العدو من الاختراق أطلقت الفرقة تحت قيادة المقدم بافيل بيلووسوف نيرانا المدفعية من مدافع الهاوترز ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا"، ونتيجة لذلك تم تدمير 15 وحدة من المعدات القتالية المدرعة والسيارات الأوكرانية بالإضافة إلى أكثر من 40 قوميا، فيما هربت القوات المتبقية".