«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 10 شهداء

جدة - نرمين السيد - أكدت ولاء السالمى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 10 شهداء، لافتة إلى أن هناك 20 من المصابين الفلسطينيين فى حالة خطرة.





وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، خلال مراسلة على الهواء، منذ قليل، أن الاحتلال الإسرائيلى يجبر أهالى جنين على إخلاء منازلهم، حيث استولت على المنازل تحت تهديد السلاح، حيث نشرت قوات الاحتلال تعزيزات أمنية وقناصة بين جنين والمخيم. وأضافت ولاء السالمى، أن هناك احتجاجات فى كل أحياء القدس، كما أعلنت القوى الوطنية عزمها التصعيد الميدانى اليوم، مؤكدة وقوع مواجهات اعتقالات فى باب الأسباط وسلوان بالقدس، واعتقال أكثر من 120 فلسطينى بعد مداهمات الاحتلال للمنازل. وتشهد مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بمدينة جنين، أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين، فجر أمس الإثنين.

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