مسؤولون فلسطينيون: لا ممرات آمنة لإجلاء الفلسطينيين من جنين

جدة - نرمين السيد - وأفادت ولاء السالمى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال الإسرائيلى يجبر أهالى جنين على إخلاء منازلهم، حيث استولت على المنازل تحت تهديد السلاح، حيث نشرت قوات الاحتلال تعزيزات أمنية وقناصة بين جنين والمخيم.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 10 شهداء، لافتة إلى أن هناك 20 من المصابين الفلسطينيين فى حالة خطرة.

وأضافت ولاء السالمى، أن هناك احتجاجات فى كل أحياء القدس، كما أعلنت القوى الوطنية عزمها التصعيد الميدانى اليوم، مؤكدة وقوع مواجهات اعتقالات فى باب الأسباط وسلوان بالقدس، واعتقال أكثر من 120 فلسطينى بعد مداهمات الاحتلال للمنازل.