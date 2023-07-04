توزيع 11 ألف نسخة من المصحف على الحجاج بمنافذ المنطقة الشرقية

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر منافذ المملكة بالمنطقة الشرقية، بعد أداء مناسك الحج، حيث بلغ عدد النسخ الموزعة (11400) نسخة من مختلف الإصدارات وترجمات معانى القرآن الكريم، منذ بدء التوزيع.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توزيع 3 آلاف و158 نسخة بمنفذ البطحاء، و3 آلاف و400 نسخة بمنفذ الربع الخالى، و1034 بمنفذ الرقعى، و2882 بمنفذ سلوى، و925 بمنفذ جسر الملك فهد. وأشارت الوكالة إلى أن الحجاج المغادرين أعربوا عن سعادتهم بما منَّ الله عليهم من أداء مناسك الحج، معبرين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى عهده على كرم الضيافة وعلى ما قُدم لهم من خدمات.

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