عمدة موسكو يتهم أوكرانيا بمحاولة الهجوم على العاصمة الروسية بطائرات مسيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن سيرجى سوبيانين، عمدة بلدية موسكو، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت هجومًا جديدًا بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية ومحيطها، ما تسبب فى تعطيل حركة الطيران فى مطار فنوكوفو.





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