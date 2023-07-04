زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بحر قزوين

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز رصد الزلازل فى أذربيجان، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا فى بحر قزوين، وعلى بعد 46 كيلومترًا شمال شرق مدينة خاشماز، مضيفًا أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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