«دعم الشعب الفلسطينى» تطالب بمحاكمة قادة إسرائيل

وقال صلاح عبد العاطى، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تتخذ إجراءات سريعة لبسط كامل سيطرتها على الضفة الغربية، لافتا إلى أن هناك إجماعا إسرائيليا على اجتياح جنين ونابلس، ويجب محاكمة قادة إسرائيل دوليا بتهم ممارسة الإرهاب المنظم.
وفى وقت سابق، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم، وجرفت وحرثت بعض الشوارع بالجرافات و"البلدوزرات" العسكرية.
واستشهد 10 فلسطينيين خلال العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، منذ أمس الإثنين، وأصيب 100 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة.
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