الداخلية الفرنسية: 72 موقوفا على خلفية الاحتجاجات الليلة الماضية

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت، أمس الإثنين، وفاة رجل إطفاء خلال إخماد حريق جراء أعمال شغب.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية أعمال شغب واحتجاجات إثر قيام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، يدعى نائل، فى أثناء عملية تفتيش على طريق فى نانتير، بعد رفض الشاب الامتثال لطلب الشرطة.

واندلعت أعمال شغب فى عدد من المدن الفرنسية، إذ أحرق المحتجون 2000 سيارة وتضرر نحو 500 مبنى، كذلك اعتقلت الشرطة أكثر من 1300 شخص كما أعلنت إصابة 79 شرطيًا.