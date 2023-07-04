العالم اليوم - سهم "إعمار" يقفز لأعلى مستوى في 5 سنوات بعد قرار "فيتش"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 12:22 مساءً - ارتفع سهم إعمار العقارية المدرج في بورصة دبي بأكثر من 2 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ يناير 2018، بعد أن رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لإعمار الإماراتية إلى BBB من BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها إن التصنيف يعكس أداء الشركة الجيد، إذ تواصل المجموعة الاستفادة من النمو في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في جميع قطاعات الأعمال، فضلاً عن انخفاض إجمالي الدين بنسبة 20 بالمئة في عام 2022.

وأضافت الوكالة أن محفظة الأصول عالية الجودة التي تولد إيرادات متكررة ثابتة ومسؤولة عن نحو نصف أرباح إعمار العقارية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، تساعد على تخفيف التقلبات الكامنة في أعمال التطوير السكنية الخاصة بها، حيث أنه عادةً ما تقوم إعمار بتطوير وبيع العقارات السكنية، ولكنها تحتفظ بملكية منافذ التجزئة والأصول الترفيهية وغيرها من الأصول، والتي يتم تأجيرها أو تشغيلها.

يأتي ذلك بعد أسبوع من رفع وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة "إعمار العقارية" من درجة BBB- إلى درجة BBB مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل أدائها القوي وميزانيتها العمومية الجيدة. وتعكس النظرة المستقبلية توقعات الوكالة بأن تستمر إعمار في تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال العامين 2023 و2024.

وبلغت أرباح إعمار العقارية العائدة على المساهمين في العام 2022 نحو 6.8 مليار درهم (1.9 مليار دولار) بزيادة 80 بالمئة عن العام 2021، بحسب بيانات الشركة.

وإعمار هي شركة عقارية إماراتية مدرجة ببورصة دبي، وهي من أكبر المطورين العقاريين في الإمارات، ولديها العديد من المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، ولديها محفظة أراض تصل إلى 1.7 مليار قدم مربعة في الإمارات وخارجها.

وبلغت المبيعات العقارية نحو 35.1 مليار درهم إماراتي خلال 2022.

وفي الربع الأول من العام الجاري ارتفعت أرباح إعمار العقارية بنسبة 43 بالمئة لتصل إلى 3.206 مليار درهم، مقارنةً بـأرباح قدرها 2.239 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2022.