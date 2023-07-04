العالم اليوم - ارتفاع طفيف للذهب وترقب لتوجهات الفيدرالي في رفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع طفيف للذهب وترقب لتوجهات الفيدرالي في رفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 12:22 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، وسط تداول ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقلال الأميركي، لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيدا من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتبلغ1925.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.

وقد يكون حجم التداول متواضعا بسبب العطلة الأميركية.

ويتوقع مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي في بورصة شيكاغو التجارية مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 و5.50 بالمئة قبل خفض متوقع في في مايو أيار 2024. وأسعار الفائدة المرتفعة تقلص الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما كبح من صعود أسعار السبائك نظرا لأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 916.42 دولار، كما قفز البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1،254.44 دولار.