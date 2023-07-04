العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تستقر وسط حالة من الحذر حيال مسار الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 12:22 مساءً - استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، إذ دفعت حالة الغموض التي تكتنف مسار أسعار الفائدة العالمية المستثمرين إلى توخي الحذر، بينما تراجعت أسهم قطاع التعدين بسبب مخاوف من ضعف الطلب من الصين.

استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 461.17 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على تقييم دلالات التشديد النقدي من البنوك المركزية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

وهبط مؤشر قطاع التعدين 0.3 بالمئة مع تراجع أسعار المعادن بسبب مخاوف مرتبطة بتوقعات الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، لكن ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة في أسهم البنوك أبقى الخسائر محدودة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع توقف معظم الأنشطة في وول ستريت بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وصعد سهم فاكر الألمانية للكيماويات 2.7 بالمئة ليتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي تصنيف الشركة.