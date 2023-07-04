خارجية فلسطين: تهجير العائلات من جنين انتهاك صارخ للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة تهجير عائلات فلسطينية فى مخيم جنين، مشددة على أن تهجير العائلات من جنين انتهاك صارخ للقانون الدولى. واستشهد 10 فلسطينيين خلال العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، منذ أمس الإثنين، وأصيب 100 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة.

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