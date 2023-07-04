العراق: القبض على عنصرين ينتميان لـ«داعش»

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان الاستخبارات العراقية إنه فى عملية نوعية واستباقية، تمكنت مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، من الإطاحة بعنصرين ينتميان إلى "داعش"، وذلك من خلال تواجدهما فى قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن العنصرين صدرت بحقهما مذكرتا قبض.

كما أشار البيان إلى أنه تم القبض على متهم أجنبى الجنسية، يقود شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر من خلال إدخال الأجانب إلى العراق بصورة غير شرعية، مستخدما الأختام المزورة، كما تم القبض على 13 شخصا من الأجانب، كانوا مختبئين داخل أحد بساتين منطقة الجادرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.