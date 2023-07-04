انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع فى مدينة جنين

جدة - نرمين السيد - انطلق اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية "الاجتماع الطارئ" اليوم الثلاثاء بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الشعب الفلسطينى، وذلك بناء على طلب رئيس الاجتماع السفير محمد مصطفى عرفى مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة الحالية الـ 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين.





وجاء عقد هذا الاجتماع لبحث الوضع فى مدينة جنين الفلسطينية التى تتعرض لعدوان إسرائيل، وذلك على بناء على طلب فلسطين، وبالتنسيق مع مصر والأردن. وسيبحث الاجتماع سبل التحرك الفعال على المستوى العربى والدولى لوقف هذا العدوان الإسرائيلى وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

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