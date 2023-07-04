الناتو: أوكرانيا لن تتسلم مقاتلات «إف-16» حتى نهاية الهجوم المضاد

جدة - نرمين السيد - وقال باور، خلال لقاء تلفزيونى، إن مسألة توفير المقاتلات لن يتم حلها على المدى القصير قبل نهاية الهجوم المضاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "سبوتنيك".

وأكد رئيس اللجنة العسكرية للناتو، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين والمتخصصين التقنيين، وتوفير تنظيم لوجستى للطائرات "أمر مستحيل قبل هذا الهجوم المضاد"، لافتًا إلى أن الأوكرانيين يواجهون صعوبات كثيرة فى التقدم على خط المواجهة، قائلا، "ثلاثة خطوط دفاع وحقول ألغام كبيرة وعوائق جدية أمام المركبات".

وفى وقت سابق تم الإعلان عن تلقى أوكرانيا مقاتلات "إف -16" أوائل عام 2024، وفى الغالب ستكون هولندا والدنمارك هما الداعمين، إلا أن القرار النهائى لم يتخذ بعد.