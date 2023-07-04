زيلينسكى يستدعى سفير جورجيا بسبب سوء معاملة رئيسها السابق ساكاشفيلى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أمس الإثنين، إنه سيستدعى سفير جورجيا لدى أوكرانيا على خلفية ما وصفه "بالإعدام العلنى" للرئيس الجورجى السابق المسجون، ميخائيل ساكاشفيلى، الذى بدا مريضًا وهزيلاً بشدة خلال جلسة محاكمة.





ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، فقد حث زيلينسكى، فى رسالته الليلية المصورة، السلطات الجورجية على السماح لـ"ساكاشفيلى"، الذى يحمل الجنسية الأوكرانية، بالحضور إلى كييف لتلقى العلاج، قائلاً: "شهد العالم مرة أخرى كيف يقوم الكرملين، وللأسف على يد الحكومة الجورجية، بقتل ميخائيل ساكاشفيلى".

وأضاف: "أوكرانيا دعت مرارا السلطات الجورجية إلى وقف هذا الإعدام العلنى.. ليست هناك سلطة فى أوروبا لها الحق فى إعدام الناس، الحياة من القيم الأوروبية الأساسية".

وأوضح زيلينسكى أنه طلب من وزارة الخارجية الأوكرانية استدعاء السفير الجورجى واقتراح عودة الدبلوماسى إلى بلاده 48 ساعة للتشاور بشأن هذه المسألة.

من جانبه، قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكرانى، على تيليجرام إنه تقرر استدعاء السفير يوم الثلاثاء؛ من أجل "مناقشة صارمة" ودعا جورجيا إلى إنهاء "استهزائها" بالرئيس السابق.

يقضى ساكاشفيلى، الذى رأس جورجيا السوفيتية السابقة من 2004 إلى 2013، حكما بالسجن ست سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة، وهى تهمة يقول هو ومؤيدوه إنها ذات دوافع سياسية.

وفى مقطع فيديو تم تصويره خلال جلسة بالمحكمة، رفع ساكاشفيلى الهزيل قميصه لإظهار ضلوعه البارزة، بينما لم يكن القضاة داخل القاعة.

ويطلب ساكاشفيلى نقله إلى الخارج لتلقى العلاج، وأضرب عن الطعام عدة مرات أثناء وجوده فى السجن ويزعم أنه يتعرض للتسميم.