أطباء بلا حدود: الاحتلال الإسرائيلى يعرقل دخول الطواقم الطبية لمخيم جنين

جدة - نرمين السيد - أدانت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، وضع القوات الإسرائيلية عوائق لمنع دخول الطواقم الطبية إلى مخيم جنين، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الجرافات الإسرائيلية دمرت الطرق المؤدية إلى مخيم جنين، ما أدى إلى عرقلة وصول الإسعاف لنقل المرضى والمصابين. كما أشارت المنظمة إلى زيادة وتيرة الغارات الإسرائيلية على جنين، ما أدى إلى سقوط عشرات المصابين بطلقات نارية. وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية فى مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان أحد سكان المخيم خلال الساعات القليلة الماضية، ونقله إلى مستشفى جنين.

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