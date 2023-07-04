العالم اليوم - "الناتو" يقر تمديد ولاية أمينه العام ستولتنبرغ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 01:19 مساءً - قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الثلاثاء، تمديد ولاية الأمين العام ينس ستولتنبرغ لعام آخر.

وكان ستولتنبرغ يشغل في السابق منصب رئيس وزراء النرويج ثم تولى منصب الأمين العام في 2014.

سبق أن مُدّدت ولاية ستولتنبرغ، لمدة عام في أكتوبر على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

مؤخراً، انسحب مرشّحون محتملون آخرون، بينهم رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس من السباق.