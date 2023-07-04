العالم اليوم - اقتصاد الأردن ينمو 2.8 بالمئة بالربع الأول

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد الأردن ينمو 2.8 بالمئة بالربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 01:19 مساءً - أظهرت بيانات رسمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، الثلاثاء، إلى أن النمو بالأسعار الثابتة أظهر ارتفاعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث نما بمقدار 2.0 بالمئة.

وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 5.9 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8 بالمئة، بمساهمة مقدارها 0.42 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5 بالمئة، بمساهمة مقدارها 0.10 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.