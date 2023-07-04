مندوب مصر بالجامعة العربية يحذر من تداعيات محاولات تقسيم الأقصى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، شدد السفير محمد مصطفى عرفى، خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن التطورات فى جنين، على أهمية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وانطلق اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع فى مدينة جنين الفلسطينية التى تتعرض لعدوان إسرائيل، وذلك على بناء على طلب فلسطين، وبالتنسيق مع مصر والأردن. وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الشعب الفلسطينى.

وجاء الاجتماع بناءً على طلب رئيس الاجتماع السفير محمد مصطفى عرفى، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، رئيس الدورة الحالية الـ 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين.