جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "رويترز"، قيدت عمليات الهبوط والإقلاع فى المطار صباح اليوم الثلاثاء "لأسباب فنية خارجة عن سيطرة المطار". واتهم رئيس بلدية موسكو، سيرجى سوبيانين، أوكرانيا بشن هجوم آخر بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية ومحيطها، مضيفا أن روسيا تصدت له. وكتب سوبيانين عبر قناته بتطبيق تيليجرام، قائلاً: "فى الوقت الراهن، تصدت قوات الدفاع الجوى للهجمات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف حركة الطيران بمطار فى موسكو بعد هجوم بطائرات مسيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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