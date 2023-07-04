رئيس بلدية جنين: حجم الدمار داخل المخيم كارثى وأشبه بالزلزال

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بلدية جنين فى تصريحات صحفية، إن الدمار الكبير يعيق عمل طواقمنا لإعادة الخدمات.

ومن جانبها، أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" وضع القوات الإسرائيلية عوائق لمنع دخول الطواقم الطبية إلى مخيم جنين، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الجرافات الإسرائيلية دمرت الطرق المؤدية إلى مخيم جنين، ما أدى إلى عرقلة وصول الإسعاف لنقل المرضى والمصابين.

كما أشارت المنظمة إلى زيادة وتيرة الغارات الإسرائيلية على جنين، ما أدى إلى سقوط عشرات المصابين بطلقات نارية.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية فى مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان أحد سكان المخيم خلال الساعات القليلة الماضية، ونقله إلى مستشفى جنين.