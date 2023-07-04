الناتو يوافق على تمديد ولاية ينس ستولتنبرج لمدة عام

جدة - نرمين السيد - وتولى ينس ستولتنبرج منصبه أمينًا عاما لحلف الناتو منذ 1 أكتوبر 2014، بعد ترشيحه من قبل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.
ومن بين المناصب التى شغلها ينس ستولتنبرج، رئاسة وزراء النرويج، ووزيرًا للمالية، وكذلك وزيرًا للطاقة والبترول فى النرويج.
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