الناتو يوافق على تمديد ولاية ينس ستولتنبرج لمدة عام

جدة - نرمين السيد - وتولى ينس ستولتنبرج منصبه أمينًا عاما لحلف الناتو منذ 1 أكتوبر 2014، بعد ترشيحه من قبل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

ومن بين المناصب التى شغلها ينس ستولتنبرج، رئاسة وزراء النرويج، ووزيرًا للمالية، وكذلك وزيرًا للطاقة والبترول فى النرويج.