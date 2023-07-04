مندوب فلسطين بالجامعة العربية: جرائم الاحتلال عورة مفضوحة للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - أكد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، أن الاحتلال الإسرائيلى بجرائمه يشكل إحراجًا كبيرًا لمنظومة المجتمع الدولى وآليات عمله، بما فيها آليات العدالة الدولية.





وقال مندوب فلسطين، خلال اجتماع طارئ عقد فى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء؛ لبحث العدوان الإسرائيلى على مدينة ومخيم جنين وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلى يشكل عورة مفضوحة للمجتمع الدولى يجب سترها وإخفاؤها، حتى يتخلص العالم من هذا الظلم. وأضاف السفير مهند العكلوك: "نكرر مجددًا ما جاء فى قرارات الدورة 32 للقمة العربية التى عقدت فى مدينة جدة، بأن الدول العربية ومعها جميع الدول المتمسكة بقيم العدالة وقانون الدولى، التى تنادى حقا بالسلام العادل أن تساهم فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى من خلال تقديم مرافعات قانونية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلى وآثاره على الشعب الفلسطينى ". واستشهد 10 فلسطينيين خلال العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، منذ أمس الإثنين، وأصيب 100 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة.

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