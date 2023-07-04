العالم اليوم - عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.. وكشف هوية المنفذ

انتم الان تتابعون خبر عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.. وكشف هوية المنفذ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 02:17 مساءً - أفاد مراسلنا، الثلاثاء، بوقوع عملية دهس وإطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خلفت عدد من الإصابات.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية، في بيان على صفحتها الرسمية على تويتر: "في حدود الساعة 1:08، تم تلقي اتصال يفيد بسقوط عدد من الجرحى في حادث".

وأشارت إلى أن الحادث وقع في شارع بينشاس روزين في تل أبيب.

وفي تغريدة لاحقة، ذكرت: "يقدم المسعفون العلاج الطبي وينقلون المصابين إلى المستشفى. من بين الجرحى، امرأة تبلغ من العمر 46 عاما في حالة خطيرة، وإصابتان متوسطتان وإصابتان خفيفتان".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد المنفذ". وقال متحدث باسمها إن حادث الدهس بالسيارة "هجوم إرهابي"، مشيرا إلى أن المهاجم ربما قام بعمليات طعن.



منفذ العملية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس شرطة تل أبيب قوله إن المشتبه به في حادث الدهس "فلسطيني من الضفة الغربية".

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ العملية "حسين ع.ح" يبلغ من العمر 23 عاما وهو من سكان السموع في منطقة الخليل.

وأبرزت أنه "دخل إسرائيل بتصريح لحاجات طبية".