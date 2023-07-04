العالم اليوم - "الأكبر عالميا".. دبي تدشن مركزا لتحويل النفايات إلى طاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 02:17 مساءً - دشن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، بتكلفة 4 مليارات درهم.

وكتب ولي عهد دبي على حسابه الرسمي في تويتر قائلا: "دشنا المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً بتكلفة 4 مليارات درهم".

وتابع: "هذه المرحلة ستوفر 220 ميغاواط/ساعة من الطاقة المتجددة تكفي لـ 135 ألف وحدة سكنية بعد معالجة 2 مليون طن من النفايات سنوياً من دون تأثيرات بيئية ... نبارك لكل القائمين على هذا المشروع الذي يرسخ ريادة دبي في مجال استدامة البيئة وتبنّي أحدث التقنيات والابتكارات من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

يُذكر أن 60 بالمئة من الانبعاثات في دولة الإمارات ناتجة عن النفايات العامة والصناعية المتكدسة في مكبات النفايات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أمس أنها تستهدف مضاعفة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 14.2 غيغاوات بحلول عام 2030، ضمن خططها لتحول الطاقة وتقليص الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

واعتمد مجلس الوزراء في الإمارات، الاثنين، مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لتسريع تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بتحول الطاقة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة استثمار ما بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في الاقتصاد الإماراتي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، وبما يساهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم بحلول عام 2030، وتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام.

كما تستهدف الاستراتيجية أيضا رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة في الإمارات إلى 30 بالمئة بحلول 2030.