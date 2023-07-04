فلسطين: نطالب بوضع إسرائيل وجيشها الهمجى على قائمة العار الأممية

جدة - نرمين السيد - قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك: "نحن على مدى أكثر من 75 عام نطالب بإنصاف الشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى منذ أكثر 56 عام، هذه فرصة تاريخية حقيقية يجب أن نستثمرها ونغتنمها فى إطار وصم هذا الاحتلال الاسرائيلى بانه احتلال غير قانونى أسس استعمار مستمر".





وأضاف السفير مهند العكلوك، خلال اجتماع طارئ عقدته جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء؛ لبحث العدوان الإسرائيلى على مدينة ومخيم جنين وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نكرر باسم مجلس جامعة الدول العربية، أقرت القمة العربية قرارات تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها كما فعلت فى أماكن أخرى حول العالم والعمل بجد وسرعة على إنجاز التحقيق الجنائى الذى فتحته قبل أكثر من عامين فى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى".

وتساءل السفير مهند العكلوك: "لماذا تنشط المحكمة الجنائية الدولية فى أماكن اخرى حول العالم، وقد انضمت فلسطين لهذه المحكمة قبل أكثر من 5 سنوات، وفتح تحقيق قبل أكثر من عامين، وحتى الآن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان لا يتحرك لإنجاز هذا التحقيق فى جرائم الحرب وضد الإنسانية التى ترتكب فى فلسطين"

وأضاف: "نذكر المجتمع الدولى، بأن مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ عام 2021 لجنة تحقيق مستمرة مكلفة بالتحقيق فى الجرائم التى ترتكب فى فلسطين المحتلة، وعلى المجتمع الدولى تحمل المسؤولية نحو دخول اللجنة إلى الأرض الفلسطينية والقيام بمهامها المنوطة بها".

وتابع: "نكرر مطالبتنا الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص حماية الشعب الفلسطينى ووضع الآليات العملية لتطبيق هذه الحماية، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة أيضا بوضع إسرائيل وجيشها العدوانى الهمجى على قائمة العار الأممية لقاتلى الأطفال، ونستغرب من عدم وجود الجيش الإسرائيلى على هذه القائمة حتى الآن خاصة وأننا نشهد استهدافه المتعمد ضد الأطفال من خلال القتل والاعتقال وتشويه الوعى والترهيب".