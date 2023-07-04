جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وقوع 6 إصابات فى عملية دهس وإطلاق نار فى تل أبيب، بينهم 3 فى حالة خطيرة، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





فيما أشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى مقتل منفذ عملية الدهس والطعن فى تل أبيب.

وتشهد الأراضى الفلسطينية تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا منذ فجر أمس الإثنين، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى هجومًا وحشيًا على مدينة ومخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات، علاوة على إجبار المواطنين الفلسطينيين على هجر منازلهم.

وفى جلسة طارئة للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، حذر المندوب الدائم لمصر بالجامعة العربية، السفير محمد مصطفى عرفى، من أن ما يجرى فى جنين من قتل وحشى باستخدام آلة الحرب الإسرائيلية من شأنه أن يقلص إلى حد كبير فرص إحياء عملية السلام، بل وأن يعيق الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والتسوية اللازمتين لذات الغرض الذى تتطلع اليه شعوب المنطقة والعالم بأسره.

وأعرب الدبلوماسى المصرى عن تطلعه لأن تكون نتائج معبرة بالشكل الكافى عن مواقف كل الدول الأعضاء حيث تتماشى مع الموقف العربى الموحد إزاء القضية الفلسطينية والذى يتم التعبير عنه فى مختلف القرارات التى تصدر عن القضية الفلسطينية من مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة.