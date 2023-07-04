مندوب فلسطين: الاحتلال الإسرائيلى قتل 2250 طفلا فلسطينيا خلال عقدين

وقال العكلوك، خلال اجتماع طارئ عقد فى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء؛ لبحث العدوان الإسرائيلى على مدينة ومخيم جنين وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": إن الاحتلال الإسرائيلى استهدف مئات المدارس والمراكز التعليمية، واعتقل آلاف الأطفال بطرق مروعة مدروسة وممنهجة سواء من منازلهم أو مدارسهم أو من الملعب والشوارع".
وأضاف: "ما زال يقبع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى اليوم أكثر من 160 طفلا فلسطينيا"، متابعا أن القضية الفلسطينية هى الواجب المقدس الموضوع على طاولة ممثلى دول الأعضاء منذ أكثر من 75 سنة بل منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945.
وتابع: "قضية فلسطين ليست قضية فلسطين فقط بل هى قضية العرب والمسلمين، كما أنها قضية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقضية المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثانى المسجدين وثالث الحرمين الشريفين".
وأكد: "المسجد الأقصى يتعرض يوميا لاقتحامات وتقويض لأساساته من خلال الحفريات الممنهجة والمستمرة من عشرات الأعوام فضلا عن محاولات تقسيمه زمنيا ومكانيا باتت اليوم أقرب من أى وقت مضى".
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