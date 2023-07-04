رئيس وزراء الهند يحث منظمة شنغهاى على التصدى للإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، اليوم الثلاثاء، إن منظمة شنغهاى للتعاون يجب أن تتكاتف لمحاربة الإرهاب، وألا تتردد فى إدانة الدول التى تدعم الإرهاب، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





كما حثّ مودى، قادة التجمع السياسى والأمنى الأورو-آسيوى على العمل من أجل النهوض بأفغانستان وتقديم مساعدات إنسانية لكابول. وأضاف مودى فى القمة الافتراضية لقادة منظمة شنجهاى للتعاون، إنه يجب ألا يُسمح باستخدام الأراضى الأفغانية فى زعزعة استقرار جوارها، ومن بين الدول الأخرى التى حضرت الاجتماع روسيا والصين وباكستان. وانطلق صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس رؤساء منظمة "شنغهاى" للتعاون عبر تقنية الفيديو برئاسة الهند، وبمشاركة عدد كبير من قادة الدول الكبرى فى مقدمتهم روسيا، الصين، الهند، بيلاروسيا، إيران، أوزباكستان، باكستان بالإضافة إلى ممثلى بعض المنظمات الدولية والأممية.

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