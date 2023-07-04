فلسطين: إصابة حرجة برصاص الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الإصابة بالرصاص الحى فى الرأس.
وتشهد الأراضى الفلسطينية تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا منذ فجر أمس الإثنين، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى هجومًا وحشيًا على مدينة ومخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات، علاوة على إجبار المواطنين الفلسطينيين على هجر منازلهم.
وفى جلسة طارئة للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، حذر المندوب الدائم لمصر بالجامعة العربية، السفير محمد مصطفى عرفى، من أن ما يجرى فى جنين من قتل وحشى باستخدام آلة الحرب الإسرائيلية من شأنه أن يقلص إلى حد كبير فرص إحياء عملية السلام، بل وأن يعيق الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والتسوية اللازمتين لذات الغرض الذى تتطلع اليه شعوب المنطقة والعالم بأسره.
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