وأضاف أبو ردينة، فى مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من المخجل أن الإدارة الأمريكية أصدرت بيانًا تقول فيه إن لإسرائيل حقًا شعبيًا، نتحدث عن دولة استعمارية تدعم هذه الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة، وعلى العالم أن يعلم تماما، وتحديدًا العالم العربى، أن أمريكا قسمت العالم العربى وجزأته وأحرقته وفعلت ما يسمى بالربيع المشؤوم".
وتابع: "على العالم العربى، أن يفهم تماما أننا نواجه قوى استعمارية عالمية فى صمت دولى، والقرارات الفلسطينية والعربية لا تنفذ، ويجب أن يكون الصوت العربى موحدًا تجاه الإدارة الأمريكية، فهى الجهة الوحيدة القادرة على لجم إسرائيل، حيث تزودها بالسلاح والمال والحماية".
وأكد: "آخر تصريح أمريكى قبل 24 ساعة أثناء اقتحام جنين، أن لها الحق فى الدفاع عن النفس، وهذا كلام مخجل ومعيب، ومن ثم، على العالم العربى أن يكون صوته واضحا وجليا، لا نريد سوى أن تسمع الإدارة الأمريكية أن العالم العربى جميعه صوت واحد يقول لها كفى ويقف وقف إسرائيل عن عدوانها، ودون ذلك، ستبقى المنطقة العربية محترقة ما دامت القدس محتلة، ولن تكون هناك أى حلول بالمنطقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل دولة معتدية.. ونحتاج إلى الصوت العربى الواحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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