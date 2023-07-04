الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل دولة معتدية.. ونحتاج إلى الصوت العربى الواحد

جدة - نرمين السيد - علق نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، على الهجمات الإسرائيلية التى تستهدف مخيم جنين، قائلاً: "هذا الوجه الحقيقى لإسرائيل وأمريكا، إسرائيل دولة معتدية وتنفذ جرائم حرب يومية، وتقوم بتطهير عرقى وقتل المواطنين بحماية أمريكية".





وأضاف أبو ردينة، فى مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من المخجل أن الإدارة الأمريكية أصدرت بيانًا تقول فيه إن لإسرائيل حقًا شعبيًا، نتحدث عن دولة استعمارية تدعم هذه الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة، وعلى العالم أن يعلم تماما، وتحديدًا العالم العربى، أن أمريكا قسمت العالم العربى وجزأته وأحرقته وفعلت ما يسمى بالربيع المشؤوم".

وتابع: "على العالم العربى، أن يفهم تماما أننا نواجه قوى استعمارية عالمية فى صمت دولى، والقرارات الفلسطينية والعربية لا تنفذ، ويجب أن يكون الصوت العربى موحدًا تجاه الإدارة الأمريكية، فهى الجهة الوحيدة القادرة على لجم إسرائيل، حيث تزودها بالسلاح والمال والحماية".

وأكد: "آخر تصريح أمريكى قبل 24 ساعة أثناء اقتحام جنين، أن لها الحق فى الدفاع عن النفس، وهذا كلام مخجل ومعيب، ومن ثم، على العالم العربى أن يكون صوته واضحا وجليا، لا نريد سوى أن تسمع الإدارة الأمريكية أن العالم العربى جميعه صوت واحد يقول لها كفى ويقف وقف إسرائيل عن عدوانها، ودون ذلك، ستبقى المنطقة العربية محترقة ما دامت القدس محتلة، ولن تكون هناك أى حلول بالمنطقة".