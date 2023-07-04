العالم اليوم - الإمارات ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع العلاقات الدبلوماسية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 05:17 مساءً - رحبت دولة الإمارات باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها بالاتفاق بين البلدين، والذي سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.

وأعلنت مصر وتركيا، الثلاثاء، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

وقالت وزارة الخارجية المصرية ، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة ، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة ".