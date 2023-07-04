العالم اليوم - لهذه الأسباب.. فرنسا تغرّم "غوغل" بمليوني يورو

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. فرنسا تغرّم "غوغل" بمليوني يورو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 05:17 مساءً - فرضت هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية الثلاثاء غرامة بمليوني يورو (2.18 مليون دولار) على شركة "غوغل"، معاقبةً إياها على النقص في "المعلومات الواضحة والعادلة والشفافة" في محرك البحث الخاص بها وتحديداً في ما يتعلق بعروض الإقامة السياحية، وفي متجر التطبيقات "غوغل بلاي ستور".

وفرضت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا غرامة قدرها 2,015 مليون يورو لعدم امتثال "غوغل" للقوانين المتعلقة بـ"المعلومات الخاصة بالمستهلك"، المرتبطة تحديداً بـ"معايير التصنيف" التي يعتمدها محرك البحث الخاص بـ"غوغل" ومتجر "غوغل بلاي ستور".

وبنتيجة عمليات مراقبة أُجريت عام 2021، رصدت دائرة التحقيق الوطنية التابعة للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال "نقصاً في المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج" في محرك البحث الخاص بـ"غوغل".

وغُرّمت "غوغل" كذلك بسبب "عدم إبلاغ المستهلك بمعلومات متعلقة بشروط أسعار عروض" الإقامة السياحية، في شأن خيارات مثل إمكانية إلغاء الحجز واسترداد الأموال من عدمه، أو إدراج وجبة الإفطار ضمن الأسعار المعروضة، في وحدة البحث والمقارنة المخصصة من غوغل.

ولوحظ على متجر "غوغل بلاي" "غياب المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج وجودة المزوّد (مهني أو خاص)، وشروط الدفع وتلك المرتبطة بحلّ الخلافات"، بحسب الهيئة الفرنسية.

وأشارت الهيئة كذلك إلى "عدم إبلاغ الشخص المعني بالأسباب التي رُفض من أجلها منشور له".

ومنذ بدء الهيئة عمليات المراقبة، قامت غوغل "بمعالجة بعض المشاكل التي غُرّمت بسببها".

وقال ناطق باسم "غوغل" لوكالة فرانس برس: "نأسف لأن الهيئة الفرنسية لم تأخذ هذه التغييرات في الاعتبار".

وأضاف "لطالما كنّا شفافين مع مستخدمينا في شأن كيفية عمل منتجاتنا"، مشيراً إلى رغبة غوغل في "العمل بشكل بنّاء مع الهيئات الناظمة الفرنسية والأوروبية".