العالم اليوم - زوكربرغ يوجه اللكمة الأولى لماسك.. تعرف على منصة تتحدى تويتر

انتم الان تتابعون خبر زوكربرغ يوجه اللكمة الأولى لماسك.. تعرف على منصة تتحدى تويتر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 05:17 مساءً - يبدو أن مارك زوكربرغ، رئيس شركة "ميتا"، وجه اللكمة الأولى للملياردير إيلون ماسك، لكن في عالم البيزنس بعدما اقترح الأخير مباراة مصارعة حقيقة مع زوكربرغ.

ووفقا لوكالة رويترز، تخطط شركة "ميتا"، المظلة التي تضم فيسبوك ووتساب وإنستغرام، لإنشاء موقع جديد للتدوينات القصيرة، مشابه لتويتر.

ويأتي الإعلان بعد أيام من إعلان صاحب موقع تويتر، إيلون ماسك، وضع "سقف" لعدد التغريدات التي يستطيع كل شخص قراءتها يوميا.

الموقع الجديد سيحمل اسم Threads أو "خيوط"، وسينطلق الخميس، وسيسمح للمستخدمين بالاشتراك عبر إنستغرام، والحصول على نفس المتابعين في تطبيق الصور الشهير.

وقال موقع ميتا في الإعلان: " Threads هي منصة تجتمع فيها المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءا من الموضوعات التي تهتم بها اليوم وحتى الموضوعات التي ستشغل العالم غدا".

وهاجم ماسك التطبيق الجديد، مشيرا لتغريدة نشرها مؤسس تويتر جاك دورسي، قال فيها إن شركة ميتا ستجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين عبر المنصة الجديدة.

وكان ماسك قد طلب مازحا منازلة زوكربرغ في قتال ملاكمة، يتم تنظيمه عالميا، ويبدو الآن أن زوكربيرغ قد وجه أول ضربة لماسك ومنصته "الثمينة".

يذكر أن ماسك استحوذ على شركة تويتر العام الماضي، مقابل 44 مليار دولار.