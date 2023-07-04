نائب بلدية جنين: 12 ألف مدنى لا يزالون فى منطقة العمليات بلا مياه أو مأوى

وأضاف جرار، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطينى متضامن وصفوفه موحدة ضد الاحتلال الإسرائيلى، وأن هناك محاولات مكثفة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين بمنطقة العمليات فى جنين، و450 موظفا يباشرون أعمالهم لتقديم المساعدات للجرحى.
وأشار إلى أنه لم يتلق حتى الآن أى مساعدات، باستثناء مساعدات من الأهالى فى جنين، لافتًا إلى تخصيص بعض المساكن الطلابية لإيواء النازحين.
وأضاف نائب رئيس بلدية جنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت مراكز تجمع النازحين بمناطق الإيواء فى جنين، واصفا ما يحدث الآن بأنه نسخة مكررة مما حدث عام 2002، لافتا إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مستشفيين فى جنين أمس بشكل متعمد.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية فى مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان أحد سكان المخيم خلال الساعات القليلة الماضية، ونقله إلى مستشفى جنين.
وفى وقت سابق اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم، وجرفت وحرثت بعض الشوارع بالجرافات و"البلدوزرات" العسكرية.
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