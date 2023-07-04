لا بايدن ولا ترامب.. «المخرب» يمهد الطريق لمرشح ثالث فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - «المخرب»

ويكشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن قصة المجموعة الوسطية، التى تطلق على نفسها اسم " No Labels أو لا بطاقات"، إلا أن العديد من الخبراء الاستراتيجيين والسياسيين يسمونها مجموعة "المخرب".

وعلى الرغم من الكلاسيكية التاريخية فى الانتخابات الأمريكية، والتى تؤكد أن مرشح الحزب الثالث دائما يكون صاحب فرصة ضئيلة للفوز، ويمكن أن يميل بالكفة نحو فوز ترامب وعودته إلى البيت الأبيض، إلا أن ظهورهذه المجموعة وجد صدىً كبيرًا فى الولايات المتحدة، لاسيما وأن الأمريكيين يريدون المزيد من الخيارات، بدلاً من تكرار السباق الرئاسى لعام 2020.

ومع ذلك، ترى مجموعة "المخرب" أن عودة الرئيس الجمهورى السابق إلى البيت الأبيض خطيرة جدًا.

حسم الولايات الحرجة

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإنه يمكن لمرشح المجموعة الجديدة أن يحسم السباق فى الولايات الحرجة، أو على الأقل سيساعد فى ضمان عدم حصول أى مرشح على 270 صوتًا انتخابيًا، وهو ما سيجعل الأمر يؤول فى النهاية إلى مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الحزب الجمهورى، وهو من يختار الفائز فى هذه الحالة.

ويرفض الرئيس المشارك لمجموعة "No Labels"، بن شافيز، وصف المجموعة غير الربحية بأنها "مخربة"، مؤكدًا أن "الأمريكيين يريدون المزيد من الخيارات بدلاً من تكرار السباق الرئاسى لعام 2020".

وبحسب التقارير، فمن بين الرؤساء المشاركين الآخرين للمجموعة اثنان من المحافظين الجمهوريين السابقين، والسناتور المستقل السابق عن ولاية كونيتيكت، جو ليبرمان.

المجمع الانتخابي

ولا يلزم القانون الأمريكى مجموعة "No Labels" بالإفصاح عن الجهات المانحة لها، فيما أعلنت المجموعة أنها ستقيم حظوظها فى الانتخابات العامة بعد التصويت الابتدائى يوم الثلاثاء الكبير فى مارس المقبل، وإذا رأت أن "بطاقة الوحدة" تملك حظوظ الفوز فى المجمع الانتخابى، فستكشف عن مرشحها لمنصب الرئيس ونائب الرئيس فى مؤتمر فى شهر أبريل بولاية دالاس.

طموحات بعيدة

وأعرب ريك ويلسون، الذى شارك فى حملات الحزب الجمهورى، وشارك فى تأسيس مجموعة "لينكولن بروجكت" المناهضة لترامب، عن مدى طموح المجموعة الجديدة، قائلاً إنها تستند إلى "سيناريوات خيالية" يحصد فيها مرشحها الانتصارات فى الولايات الأصعب، بما فى ذلك فلوريدا وبنسلفانيا.

وقال ويلسون: "إنه مزيج مذهل من الغطرسة وعدم المسؤولية على مستوى أجد صعوبة فى تصديقه.. لقد اتخذوا قرارًا ماليًا وشخصيًا بتدمير جو بايدن".

بينما على الجانب الآخر، تتجاهل المجموعة المخاوف وتمضى فى طريقها.

ميزانية 70 مليون دولار

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن المجموعة غير الربحية البالغة من العمر 13 عامًا، والتى تصل ميزانيتها إلى 70 مليون دولار، تأهلت للاقتراع فى أريزونا وألاسكا وكولورادو وأوريجون ويوتا، وتسعى للوصول إلى أماكن أخرى.

دعاوى قضائية

إلا أن الديمقراطيين فى أريزونا قاموا برفع دعوى قضائية لطرد "No Labels" من الاقتراع، وسط توقعات بالمزيد من الدعاوى القضائية ضد هذه المجموعة فى ولايات أخرى، حيث تحصل على حق المشاركة.

وفى ولاية ماين، اتهم وزير خارجية ديمقراطى المجموعة بأنها أوهمت الناخبين بأنهم كانوا يوقعون فقط على عريضة عندما كانوا يسجلون أسماءهم للانضمام إليها.

وفى كل الأحوال، تشير استطلاعات الرأى الأخيرة فى "وول ستريت جورنال"، إلى أن غالبية الناخبين لا يريدون الانحصار بين بايدن وترامب، خصوصا إذا كان غالبية الأمريكيين لا يوافقون على أداء أى منهما فى الرئاسة الأمريكية.