العالم اليوم - ضعف الصادرات يفاقم من عجز الميزان التجاري المصري في أبريل

انتم الان تتابعون خبر ضعف الصادرات يفاقم من عجز الميزان التجاري المصري في أبريل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 06:22 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري في مصر خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 23.8 بالمئة.

سجل عجز الميزان التجاري لشهر أبريل الماضي 2.33 مليار دولار، مقابل 1.89 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

جاءت زيادة العجز التجاري في مصر، بعد انخفاض قيمة صادرات شهر أبريل الماضي بنسبة 44.9 بالمئة، لتصل إلى 3.03 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2022.

كانت أهم السلع التي تراجعت قيمة صادراتها هي الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6 بالمئة، والفواكه الطازجة بنسبة 58.8 بالمئة، والبترول الخام بنسبة 48.2 بالمئة، والملابس الجاهزة بنسبة 34.1 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع الأخرى منها: (قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 568.8 بالمئة، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 35.6 بالمئة، وبصل طازج بنسبة 65.8 بالمئة، ومنتجات ألبان بنسبة 1.4 بالمئة).

في المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 27.4 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، مسجلة 5.36 مليار دولار.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع ومنها (القمح بنسبة 1.4 بالمئة، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 2.1 بالمئة، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 33.6 بالمئة، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 52.4 بالمئة.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع الأخرى ومنها: (منتجات البترول بنسبة 13.8 بالمئة، والذرة بنسبة 61.3 بالمئة، والغاز الطبيعي بنسبة 16.6 بالمئة، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.2 بالمئة.