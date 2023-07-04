جدة - نرمين السيد - وقالت دانييل أوتلو، مفوضة الشرطة فى الولاية، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "جميع القتلى الخمسة هم من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 20 و59 عامًا، والطفلان المصابان يبلغان من العمر عامين و13 عامًا وحالتهما مستقرة".
واعتقلت سلطات إنفاذ القانون مشتبهًا فى إطلاق النار، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، كان يرتدى سترة واقية من الرصاص وبحوزته عدد من الذخائر.
وكانت عناصر الشرطة طاردت مطلق النار المشتبه به سيرًا على الأقدام، بينما كان "يطلق النار من سلاح نارى"، واعتقلوه فى زقاق قريب من موقع الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار فى فيلادلفيا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.