مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار فى فيلادلفيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت دانييل أوتلو، مفوضة الشرطة فى الولاية، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "جميع القتلى الخمسة هم من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 20 و59 عامًا، والطفلان المصابان يبلغان من العمر عامين و13 عامًا وحالتهما مستقرة".

واعتقلت سلطات إنفاذ القانون مشتبهًا فى إطلاق النار، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، كان يرتدى سترة واقية من الرصاص وبحوزته عدد من الذخائر.

وكانت عناصر الشرطة طاردت مطلق النار المشتبه به سيرًا على الأقدام، بينما كان "يطلق النار من سلاح نارى"، واعتقلوه فى زقاق قريب من موقع الحادث.