مراسلة القاهرة الإخبارية: البنية التحتية لمخيم جنين دمرت بالكامل

جدة - نرمين السيد - وأضافت "السلامين" فى مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك إضراب شامل وحداد يعم مناطق الضفة الغربية من الشمال والجنوب، بعد ارتقاء 10 شهداء من مدينة جنين والعدد قابل للزيادة، حيث لم تصل سيارات إسعاف وسط وقلب مخيم جنين بسبب البنية التحتية التى دُمرت بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال".

وتابعت: "خطوط المياه وشبكات الكهرباء دمرت، لذلك يصعب على الطواقم الطبية الوصول إلى هذه المناطق فى قلب مخيم جنين، وبالأمس، كان هناك تهجير قسرى للمواطنين داخل مخيم منازل، حيث هددت قوات الاحتلال السكان بأنه إذا لم يتم إخلاء هذه المناطق سيتم قصفهم بشكل كامل".