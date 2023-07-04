العالم اليوم - فرنسا توافق على نقل أصولا لرياض سلامة ومعاونين له إلى لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 08:17 مساءً - قال المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري اليوم الثلاثاء إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.

وأضاف المكتب "أعلن وزير العدل عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين ..المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية".

يخضع سلامة، البالغ من العمر 72 عاما ويتولى المنصب منذ ثلاثة عقود، لتحقيقات وأوامر توقيف في فرنسا وألمانيا بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.

وقال مصدر قضائي في باريس إن محكمة الاستئناف أيدت الثلاثاء مصادرة أصول بملايين اليورو مرتبطة بسلامة وبعض معاونيه.

وأضاف المصدر "أيدت المحكمة جميع أوامر المصادرة". غير أن المصدر لم يعلق على ما إذا كانت الأصول قد نُقلت إلى الدولة اللبنانية.

وكانت منظمة يوروجست أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها حوالي 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.

وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لرويترز أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.