مستشار الرئيس الفلسطينى للقاهرة الإخبارية: نواصل الدفاع عن حقوق شعبنا

جدة - نرمين السيد - قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إن وجود الاحتلال الإسرائيلى هو سبب عدم الاستقرار فى المنطقة، لافتًا إلى أن التصعيد الأخير مُتسق مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من حل الدولتين.





وأضاف "الهباش" خلال مُداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولى عليه تحمل مسؤولياته إزاء التصعيد الإسرائيلى الغاشم فى الأراضى المحتلة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطينى سيواصل صموده فى مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة. وأوضح أن الإدارة الأمريكية صاحبة الوصاية على إسرائيل ومشروعها الصهيونى، وتتحمل المسؤولية عن جرائم الاحتلال، مُشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلى. وأشار مستشار الرئيس الفلسطينى إلى أن مدينة جنين ومخيمها نموذج لما يجرى فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة، مضيفًا أن الشعب الفلسطينى يواجه حربًا ضروسًا تقودها الولايات المتحدة فى الساحات الدولية.

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